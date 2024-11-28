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Мурманская область. Арктика (16+)28.11.24 09:30

Подразделения группировки войск «Север» продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены два танка, боевая машина пехоты, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, три автомобиля и миномёт.

Министерство обороны Российской Федерации 27 ноября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжёлой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Бондаревка, Гуево, Казачья Локня, Куриловка, Мартыновка, Новая Сорочина, Плёхово, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Павловка и Юнаковка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены два танка, боевая машина пехоты, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, три автомобиля и миномёт.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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