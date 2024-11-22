За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 21 ноября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Агроном, Александрия, Богдановка, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Малая Локня, Меловый, Нижний Клин, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Ободы и Юнаковка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих.

Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil