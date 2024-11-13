Подразделения группировки войск «Север» продолжают ведение наступательных действий в приграничных районах Курской области

Подразделениями группировки отражено семь контратак противника в направлении населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка.

Министерство обороны Российской Федерации 12 ноября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка.

Подразделениями группировки отражено семь контратак противника в направлении населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 118-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Агроном, Александрия, Богдановка, Бондаревка, Гуево, Дарьино, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина, Черкасское Поречное и Южный.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 103-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины, в районах населённых пунктов Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Глухов, Журавка, Павловка и Хотень.

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены пять танков, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и восемь автомобилей.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

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