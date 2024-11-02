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Мурманская область. Арктика (16+)02.11.24 09:30

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий на территории Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожено три боевые бронированные машины, а также шесть артиллерийских орудий, из них одна самоходная артиллерийская установка «Caesar» французского производства, миномёт, зенитный ракетный комплекс и девять автомобилей. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 1 ноября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.

Подразделениями группировки отражено шесть контратак противника в направлении населённых пунктов Новоивановка и Плёхово. ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными, уничтожено две боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-ой бригады специального назначения, 112-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, 1-й Княжий, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Меловой, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Правда, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Алексеевка, Басовка, Беловоды, Водолаги, Катериновка, Мирополье, Павловка и Хотень.

За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожено три боевые бронированные машины, а также шесть артиллерийских орудий, из них одна самоходная артиллерийская установка «Caesar» французского производства, миномёт, зенитный ракетный комплекс и девять автомобилей. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 28850 военнослужащих, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортёров, 1062 боевые бронированные машины, 777 автомобилей, 254 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 «HIMARS» и шесть «MLRS» производства США, десять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 58 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 25 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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