Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий в приграничье Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожено восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, два миномета и 11 автомобилей. Один военнослужащий сдался в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 14 октября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Толстый Луг и Плёхово.

Кроме того, за прошедшие сутки подразделениями группировки отражено пять контратак противника в направлении населённых пунктов Любимовка, Ольговка, Толстый Луг. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожено три боевые бронированные машины и три автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 36-й бригады морской пехоты, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой и 17-й бригад нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Кругленькое, Колмаков, Леонидово, Любимовка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плёхово, Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина, Черкасское Поречное и Южный.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 107-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Беловоды, Белая Береза, Водолаги, Глухов, Журавка, Диброва, Катериновка, Малушино, Мелячиха, Макеевка, Мирополье, Сосновка, Сварково и Уцково.

За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожено восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, два миномета и 11 автомобилей. Один военнослужащий сдался в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil