Подразделения группировки войск «Север» РФ освободили населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области

В зоне боевых действий подразделения «Южной» группировки войск Россс потери ВСУ за сутки составили до 620 военнослужащих, два танка, 18 автомобилей, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 155 мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20, три 105 мм орудия L-119 производства Великобритании, три 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», станция радиоэлектронной борьбы «Нота». Кроме того, уничтожено шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 12 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области. В районах населённых пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области нанесли поражение живой силе и технике подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны. Потери противника за сутки составили до 100 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина «Козак» и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции, две 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубица Д-30, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 30-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Макеевка, Артемовка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики, а также балки Оливовский Яр. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 116-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Противник потерял до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм гаубицу «Мста-Б», 105 мм орудие М119 производства США, а также боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 93-й механизированной, 92-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригад ВСУ, 107-й, 112-й, 115-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Спорное, Орехово-Василевка, Часов Яр, Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп 41-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили: до 620 военнослужащих, два танка, 18 автомобилей, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 155 мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20, три 105 мм орудия L-119 производства Великобритании, три 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», станция радиоэлектронной борьбы «Нота». Кроме того, уничтожено шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й механизированной бригад ВСУ и 2-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Майорск, Евгеновка, Водяное и Семеновка Донецкой Народной Республики. За сутки отражено 10 контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 142-й, 143-й пехотных, 23-й, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Архангельское, Соловьево, Нетайлово и Уманское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 415 военнослужащих, два танка, в том числе «Abrams» производства США, боевую машину пехоты «Bradley» производства США, боевую бронированную машину «Козак», три автомобиля, а также 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики и Дорожнянка Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 21-й бригады нацгвардии и 123-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 100 мм противотанковая пушка «Рапира».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Работино Запорожской области, Золотая Балка, Казацкое и Ивановка Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля, шесть 155 мм гаубиц М777 производства США, две 122 мм самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», три 122 мм гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в районе населённого пункта Манвеловка Днепропетровской области уничтожено четыре вертолёта Ми-24 и поражён вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 131-м районе.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов, восемь тактических ракет «Точка-У», управляемая авиабомба «Hammer» производства Франции, а также 23 реактивных снаряда «Vampire», «Град» и «Ольха».

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