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Мурманская область. Арктика (16+)15.05.24 09:00

Подразделения группировки войск «Север» РФ в результате активных действий освободили населённый пункт Бугроватка Харьковской области

Подразделения «Южной» группировки войск России за сутки вывели из строя более 520 военнослужащих, уничтожили четыре автомобиля, 152 мм гаубицу Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 14 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населённый пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника. Кроме того, нанесли поражение живой силе и технике 23-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Веселое, Волчанск и Липцы Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы 120-й бригады теробороны в районе населённого пункта Старица Харьковской области. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Vampire» чешского производства, 152 мм гаубица Д-20, три 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и зенитная самоходная установка «Gepard» производства ФРГ.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной бригады ВСУ, 110-й, 241-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Кисловка Харьковской области, Розовка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Отражено пять контратак штурмовых групп 77-й аэромобильной, 21-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Макеевка, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 81-й аэромобильной, 92-й штурмовой, 54-й, 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 116-й, 119-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Георгиевка, Клещеевка, Раздоловка, Новомихайловка, Парасковиевка и Красное Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 520 военнослужащих, четыре автомобиля, 152 мм гаубицу Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение и отразили восемь контратак штурмовых групп 71-й егерской, 23-й, 24-й, 47-й, 100-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Нетайлово и Соловьево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 405 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США и 122 мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 1-й танковой, 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 108-й, 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Старомайорское, Урожайное, Водяное Донецкой Народной Республики и Дорожнянка Запорожской области. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два бронетранспортёра, пять автомобилей, две польские 155 мм самоходные артиллерийские установки «Krab», 155 мм гаубицу М777 производства США и боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 121-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Тягинка, Золотая Балка Херсонской области и Капуловка Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, а также 155 мм гаубица М777 и 105 мм орудие М119 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожен цех производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Кроме того, поражены склады боеприпасов, горючего и авиатехника на военных аэродромах, а также скопления живой силы и техники противника в 143-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 26 беспилотных летательных аппаратов, девять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, две противорадиолокационные ракеты «HARM» производства США, три оперативно-тактические ракеты «ATACMS» производства США, 43 реактивных снаряда «Vampire» чешского производства и «Ольха».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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