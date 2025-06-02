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Мурманская область. Арктика (16+)02.06.25 09:00

Подразделения группировки войск «Север» России освободили населённый пункт Алексеевка Сумской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили более 510 военнослужащих, пять бронетранспортёров, из них три Sisu Pasi ХА-185 производства Финляндии и два М113 производства США, бронеавтомобиль HMMWV американского производства, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция обзора воздушного пространства 36Д6 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 1 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населённый пункт Алексеевка Сумской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трёх механизированных, трёх десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Павловка, Могрица, Садки, Рыжевка, Корчаковка, Новая Сечь, Писаревка, Храповщина и Искрисковщина Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, бронетранспортёр, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Диброва, Глущенково Харьковской области, Волчий Яр, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и пять артиллерийских орудий, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Нелеповка, Северск, Серебрянка, Клебан-Бык, Константиновка, Иванополье и Дылеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 280 военнослужащих, три автомобиля, три артиллерийских орудия, а также бронетранспортёр М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, трёх бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Шевченко, Полтавка, Разино, Муравка, Удачное, Димитров, Яблоновка, Красноармейск, Русин Яр, Ульяновка, Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 510 военнослужащих, пять бронетранспортёров, из них три Sisu Pasi ХА-185 производства Финляндии и два М113 производства США, бронеавтомобиль HMMWV американского производства, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция обзора воздушного пространства 36Д6 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Комар, Отрадное, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Комсомольское и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Павловка Запорожской области, Берислав, Антоновка, Токаревка и Садовое Херсонской области. Противник потерял свыше 85 военнослужащих, шесть автомобилей, две 155-мм гаубицы, включая М777 производства США и TRF1 производства Франции, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, предприятию по ремонту военной техники, цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов и месту их запуска, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США и 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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