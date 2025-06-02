Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили более 510 военнослужащих, пять бронетранспортёров, из них три Sisu Pasi ХА-185 производства Финляндии и два М113 производства США, бронеавтомобиль HMMWV американского производства, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция обзора воздушного пространства 36Д6 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 1 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населённый пункт Алексеевка Сумской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трёх механизированных, трёх десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Павловка, Могрица, Садки, Рыжевка, Корчаковка, Новая Сечь, Писаревка, Храповщина и Искрисковщина Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, бронетранспортёр, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Диброва, Глущенково Харьковской области, Волчий Яр, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и пять артиллерийских орудий, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Нелеповка, Северск, Серебрянка, Клебан-Бык, Константиновка, Иванополье и Дылеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 280 военнослужащих, три автомобиля, три артиллерийских орудия, а также бронетранспортёр М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, трёх бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Шевченко, Полтавка, Разино, Муравка, Удачное, Димитров, Яблоновка, Красноармейск, Русин Яр, Ульяновка, Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 510 военнослужащих, пять бронетранспортёров, из них три Sisu Pasi ХА-185 производства Финляндии и два М113 производства США, бронеавтомобиль HMMWV американского производства, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция обзора воздушного пространства 36Д6 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Комар, Отрадное, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Комсомольское и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Павловка Запорожской области, Берислав, Антоновка, Токаревка и Садовое Херсонской области. Противник потерял свыше 85 военнослужащих, шесть автомобилей, две 155-мм гаубицы, включая М777 производства США и TRF1 производства Франции, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, предприятию по ремонту военной техники, цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов и месту их запуска, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США и 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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