Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортёра М113 производства США, четыре боевые бронированные машины «Казак» и семь автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 14 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Комаровка Сумской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районе населённых пунктов Хотень, Ястребиное и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трёх механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Круглое, Терновая, Старица и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад горючего и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, инженерной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Шийковка, Осиново, Глушковка, Березовка, Купянск-Узловой, Кутьковка, Чернещина Харьковской области, Маяки и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 26 автомобилей, два артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожены шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Закотное, Константиновка, Краматорск и Новотроицкое Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 125 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр «Puma» итальянского производства, 15 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, четырёх бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Белицкое, Гришино, Шевченко, Торецкое, Ленино Донецкой Народной Республики, Ивановка, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортёра М113 производства США, четыре боевые бронированные машины «Казак» и семь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, трех штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Копани, Риздвянка, Воздвижевка, Зализничное, Жовтневое, Терноватое, Староукраинка Запорожской области и Маломихайловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, бронетранспортёр, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и боевую машину реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новояковлевка, Орехов и Павловка Запорожской области. Уничтожены более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы, три станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищам горючего, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 145 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 260 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

