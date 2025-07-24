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Мурманская область. Арктика (16+)24.07.25 09:00

Подразделения группировки войск «Север» России освободили населённый пункт Варачино Сумской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 405 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, две реактивные системы залпового огня и четыре артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 23 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населённый пункт Варачино Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Ястребиное, Храповщина, Рыжевка, Хотень и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Великий Бурлук и Гарбузы Харьковской области. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Изюм, Андреевка Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, реактивная система залпового огня и два орудия полевой артиллерии западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Звановка, Серебрянка, Александро-Калиново Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 145 военнослужащих, два автомобиля, реактивную систему залпового огня западного производства и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Октябрьское, Суворово, Родинское, Степановка, Полтавка, Артема и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 405 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, две реактивные системы залпового огня и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Искра, Поддубное Донецкой Народной Республики, Великомихайловка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Славное Запорожской области и Первомайское Херсонской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун», а также 256 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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