Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 405 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, две реактивные системы залпового огня и четыре артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 23 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населённый пункт Варачино Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Ястребиное, Храповщина, Рыжевка, Хотень и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Великий Бурлук и Гарбузы Харьковской области. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Изюм, Андреевка Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, реактивная система залпового огня и два орудия полевой артиллерии западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Звановка, Серебрянка, Александро-Калиново Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 145 военнослужащих, два автомобиля, реактивную систему залпового огня западного производства и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Октябрьское, Суворово, Родинское, Степановка, Полтавка, Артема и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 405 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, две реактивные системы залпового огня и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Искра, Поддубное Донецкой Народной Республики, Великомихайловка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Славное Запорожской области и Первомайское Херсонской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун», а также 256 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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