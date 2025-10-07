Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили более 410 военнослужащих, бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США и три пикапа.

Министерство обороны Российской Федерации 6 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Отрадное Харьковской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Искрисковщина, Краснополье, Кондратовка, Петрушевка и Осоевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Амбарное, Волчанск и Чугуновка Харьковской области. ВСУ потеряли более 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Песчаное, Купянск, Петровка Харьковской области, Новониколаевка и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 19 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожено шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Платоновка, Северск, Закотное, Резниковка, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 225 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой, егерской, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Ивановка, Димитров, Дорожное, Грузское, Торецкое, Артемовка и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили более 410 военнослужащих, бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США и три пикапа.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Успеновка, Привольное, Павловка, Новогригоровка и Полтавка Запорожской области. Противник потерял свыше 370 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение энергетической инфраструктуре и объектам нефтяной промышленности, хранилищам с горючим, обеспечивающих деятельность ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 145 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 356 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

