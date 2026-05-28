Министерство обороны Российской Федерации 27 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населённым пунктом Гранов Харьковской области. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Рубежное и Старица Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Толстодубово, Храповщина, Иволжанское, Краснополье и Катериновка Сумской области. Противник потерял свыше 165 военнослужащих, 10 автомобилей, 105-мм гаубицу М101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Красный Лиман, Пришиб Донецкой Народной Республики, Смородьковка, Гусинка, Новый Мир, Осиново, Грушевка и Моначиновка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, боевая бронированная машина «Snatch» производства Великобритании и боевая бронированная машина «Новатор», 19 автомобилей и 155-мм гаубица М114 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Пискуновка, Ореховатка, Николаевка, Новоселовка, Рай-Александровка, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 180 военнослужащих, два танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, боевую машину пехоты, бронетранспортёр «Stryker» производства США, пять боевых бронированных машин, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады специального назначения и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новопавловка Днепропетровской области, Райское, Сергеевка, Красный Кут, Торецкое, Белицкое, Кучеров Яр, Новоалександровка и Новогригоровка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населённый пункт Воздвижевка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трёх десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовка, Егоровка, Омельник, Чаривное, Долинка Запорожской области, Покровское и Гавриловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Преображенка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, 10 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 144 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб и 285 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

