В настоящее время в освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории.

Министерство обороны Российской Федерации 26 апреля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождено село Горналь – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков. Остатки подразделений противника выдавлены за пределы государственной границы.

В настоящее время в освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории.

Местным органам власти оказывается помощь в восстановлении мирной жизни. Инженерными подразделениями российских Вооруженных Сил проводится сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов».

Вчера днём Верховный главнокомандующий Владимир Путин заслушал по видеосвязи доклад начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Валерия Герасимова о завершении разгрома украинских формирований, вторгшихся в Курскую область, который доложил, что «сегодня освобождён от украинских подразделений последний населённый пункт на территории Курской области – село Горналь.

При этом особо отличились подразделения 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии, 810-й и 40-й отдельных бригад морской пехоты, 177-го отдельного полка морской пехоты и 1427-го мотострелкового полка.

Таким образом, завершён разгром вооружённых формирований вооружённых сил Украины, вторгшихся в Курскую область. Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления на Донбассе провалились…

За время операции противник понёс значительные потери, для поддержания численности своей группировки на уровне около 60 тысяч человек был вынужден постоянно перебрасывать на курское направление резервы и подразделения с других участков. Общие потери формирований вооружённых сил Украины составили более 76 тысяч человек, военнослужащих, убитыми и ранеными. По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше. Уничтожено свыше 7700 единиц военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортёров, около 2300 других боевых бронированных машин.

Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооружённых сил Украины. Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими, в ходе отражения украинского вторжение показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм».

Фото и видео: https://vk.com/mil