За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, восемь единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортёр и шесть боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, зенитный пушечно-ракетный комплекс ПВО «Тунгуска», радиолокационная станция ПВО «Рада» израильского производства, бронированная ремонтно-эвакуационная машина М-88 производства США и 12 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 30 сентября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.

Также за прошедшие сутки подразделениями группировки отражено две контратаки противника в направлении населённых пунктов Любимовка и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении Ольговка и Камышевка. В результате ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль.

При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённого пункта Новый путь. Потери противника составили более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины, автомобиль и бронированная ремонтно-эвакуационная машина М-88 американского производства.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой и 17-й бригад нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Богдановка, Бондаревка, Дарьино, Кубаткин, Куриловка, Княжий 1-Й, Козачая Локня, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Михайловка, Махновка, Новый Путь, Новая Сорочина, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Беловоды, Будивильное, Глухов, Кияница, Клевань, Кучеровка, Макеевка, Ободы, Павловка, Перемога, Ревякино, Речки, Студенок, Шалыгино и Ястребщина.

За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, восемь единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортёр и шесть боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, зенитный пушечно-ракетный комплекс ПВО «Тунгуска», радиолокационная станция ПВО «Рада» израильского производства, бронированная ремонтно-эвакуационная машина М-88 производства США и 12 автомобилей.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil