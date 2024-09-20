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Мурманская область. Арктика (16+)20.09.24 09:30

Подразделения группировки войск «Север» России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортёр и 10 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, миномет, две станции радиоэлектронной борьбы и семь автомобилей. Уничтожено три понтонных переправы.

Министерство обороны Российской Федерации 19 сентября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-ой бригады нацгвардии, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Любимовка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово.

За прошедшие сутки подразделениями группировки сорваны попытки контратак противника в направлении населённых пунктов Борки, Кремяное, Любимовка и Обуховка.

В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ взят в плен.

При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражено три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённых пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье.

Противник потерял до 30 человек личного состава убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, бронетранспортёр, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

Ударами авиации, огнём артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Куриловка, Кругленькое, Колмаков, Козачая Локня, Любимовка, Леонидово, Махновка, Михайловка, Мартыновка, Малая Локня, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Плехово, Толстый Луг и Черкасская Конопелька.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 101-й, 103-й, 106-й и 107-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Атынское, Беловоды, Верхнее Песчаное, Глухов, Журавки, Кондратовка, Казачье, Катериновка, Малушино, Ободы, Павловка, Перемога, Речки, Сумы, Шалыгино и Хотень.

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортёр и 10 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, миномет, две станции радиоэлектронной борьбы и семь автомобилей. Уничтожено три понтонных переправы.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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