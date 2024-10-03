Подразделения группировки войск «Север» России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, две единицы бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и боевая бронированная машина, а также самоходная артиллерийская установка «Богдана», пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 2 октября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Любимовка, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.

За прошедшие сутки подразделениями группировки отражено пять контратак противника в направлении населённого пункта Плехово, сорваны попытки атак противника в направлении населённых пунктов Ольговка, Черкасское и Поречное. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными.

При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражено три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённого пункта Новый Путь. Потери противника составили около 50 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой и 17 бригад нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Махновка, Михайловка, Мирный, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Беловоды, Белокопытово, Бруски, Глухов, Кучеровка, Катериновка, Мирлоги, Ободы, Павловка, Ровное, Речки, Сосновка, Студенок, Уланово и Ястребщина.

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, две единицы бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и боевая бронированная машина, а также самоходная артиллерийская установка «Богдана», пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil