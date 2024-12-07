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Мурманская область. Арктика (16+)07.12.24 09:30

Подразделения группировки войск «Север» России продолжают наносить поражение формированиям ВСУ в приграничных районах Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожено боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 6 декабря опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трёх механизированных, тяжёлой механизированной, танковой, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады охраны, а также трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Русское Поречное и Свердликово.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гуево, Казачья Локня, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Свердликово и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Глухов, Журавка, Павловка, Свесса в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожено боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 38485 военнослужащих, 232 танка, 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортёра, 1230 боевых бронированных машин, 1092 автомобиля, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 «HIMARS» и шесть «MLRS» производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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