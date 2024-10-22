Подразделения группировки войск «Север» России продолжают наносить поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в приграничных районах Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожено 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, боевая машина пехоты и 13 боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 21 октября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 17-й танковой, 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ, 1-й и 17-й бригад национальной гвардии Украины в районах населённых пунктов Колмаков, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.

Отражена контратака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Новоивановка. Потери противника составили до 15 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и две боевые бронированные машины.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой, 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й, 115-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Агроном, Александрия, Волфино, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Кремяное, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Михайловка, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня и Свердликово.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 17-й танковой, 21-й, 22-й, 61-й механизированных, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 101-й и 103-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Басовка, Веселовка, Журавка, Катериновка, Новенькое, Рогозное и Ходино.

За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожено 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, боевая машина пехоты и 13 боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil