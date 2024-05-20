Подразделения группировки войск «Север» России продолжают продвижение в глубину обороны противника

Подразделения «Южной» группировки войск РФ улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе ВСУ. Противник потерял более 680 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и 10 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30, три 105 мм гаубицы L-119 производства Великобритании, а также 105 мм орудие М119 производства США. Уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 19 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике «Иностранного легиона», 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области. Отражено пять контратак штурмовых групп противника в районах населённых пунктов Волчанск, Липцы и Тихое Харьковской области. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 пикапов, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также 122 мм боевая машина РСЗО «Град».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, два автомобиля, три 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубицу «МСТА-Б», а также две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад противника в районах населённых пунктов Антоновка и Белогоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражена атака штурмовой группы ВСУ в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 680 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и 10 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30, три 105 мм гаубицы L-119 производства Великобритании, а также 105 мм орудие М119 производства США. Уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 71-й пехотной, 47-й, 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Евгеновка, Новоалександровка, Розовка и Новгородское Донецкой Народной Республики. Отразили семь контратак штурмовых групп 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й механизированных, 142-й, 143-й пехотных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Шумы, Нетайлово, Новокалиново, Уманское и Соловьево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 345 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также 152 мм гаубица «МСТА-Б».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Великая Новоселка и Макаровка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Веселое Херсонской области и Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20, а также 122 мм гаубица Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 103 беспилотных летательных аппарата, 62 из которых самолётного типа над территорией России в ночное время, тактическая ракета «Точка-У», 12 оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США, четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, две противорадиолокационные ракеты «HARM» производства США, а также девять реактивных снарядов «HIMARS» производства США и «Ольха».

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