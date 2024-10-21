За сутки потери ВСУ составили более 310 человек, уничтожено 9 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортёр М113, семь боевых бронированных машин, а также шесть орудий и шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 20 октября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой, 41-й и 61-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад, а также 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Волфино, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Ивашковский, Казачья Локня, Камышевка, 2-й Княжий, Куриловка, Макеевка, Марьевка, Олешня и Погребки.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 41-й механизированных бригад, а также 101-й, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Бубликово, Журавка, Искрисковщина и Павловка.

За сутки потери ВСУ составили более 310 человек, уничтожено 9 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортёр М113, семь боевых бронированных машин, а также шесть орудий и шесть автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil