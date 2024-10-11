За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожено три танка, боевая бронированная машина, а также миномет, станция радиоэлектронной борьбы и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 10 октября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово.

За прошедшие сутки подразделениями группировки отражено две атаки противника в направлении населённых пунктов Любимовка и Камышевка. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой и 17-й бригад нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Колмаков, Леонидово, Любимовка, Мартыновка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Нижний Клин, Новоивановка, Орловка, Плехово, Правда, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 78-го десантно-штурмового полка, а также 103-й, 112-й и 119-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Катериновка, Мирлоги, Мирополье, Ободы, Павловка, Речки, Степановка и Ястребиное.

За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожено три танка, боевая бронированная машина, а также миномет, станция радиоэлектронной борьбы и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil