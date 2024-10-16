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Мурманская область. Арктика (16+)16.10.24 09:30

Подразделения группировки войск «Север» России продолжили ведение наступательных действий в приграничных районах Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 200 человек, уничтожено четыре единицы бронетехники, в том числе танк, боевая бронированная машина и два бронетранспортёра, из них один БТР «Stryker» американского производства, а также три миномета, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и два автомобиля.

Министерство обороны Российской Федерации 15 октября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Новоивановка и Плёхово.

Кроме того, за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены восемь контратак противника в направлении населённых пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Русская Конопелька. В результате ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, бронетранспортёр «Stryker» и два автомобиля.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-й и 17-й бригад нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Бондаревка, Дарьино, Княжий Первый, Кругленькое, Колмаков, Любимовка, Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Новый Путь, Николаево-Дарьино, Плёхово, Правда, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 101-й, 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Беловоды, Будивельное, Журавка, Заруцкое, Катериновка, Павловка, Розсоши, Тростянец, Шалыгино, Черневое и Уланово.

За сутки потери ВСУ составили более 200 человек, уничтожено четыре единицы бронетехники, в том числе танк, боевая бронированная машина и два бронетранспортёра, из них один БТР «Stryker» американского производства, а также три миномета, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и два автомобиля.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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