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Мурманская область. Арктика (16+)24.10.24 09:30

Подразделения группировки войск «Север» России сорвали три попытки контратак ВСУ в приграничных районах Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожено 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три боевые машины пехоты, из них одна БМП «Bradley» производства США и семь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, шесть автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 23 октября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 47-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.

Подразделениями группировки отражено две контратаки противника в направлении населённых пунктов Плёхово и Покровский, а также сорваны три попытки контратак в направлении населённого пункта Зеленый Шлях. ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и три боевые машины пехоты, в том числе БМП «Bradley» американского производства. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Александрия, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Кругленькое, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Владимировка, Искрисковщина, Мирополье, Николаевка, Ободы, Павловка, Сумы, Хотень и Юнаковка.

За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожено 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три боевые машины пехоты, из них одна БМП «Bradley» производства США и семь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, шесть автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

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