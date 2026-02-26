Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили до 390 военнослужащих, бронетранспортёр, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 25 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий установили контроль над населённым пунктом Графское Харьковской области. Нанесли поражение подразделениям трёх механизированных, двух мотопехотных, артиллерийской бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Нестерное, Циркуны, Каменная Яруга, Ольшаны, Жовтневое, Мартовое и Веселое Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям десантно-штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Михайловка, Кондратовка, Угроеды и Мирополье Сумской области. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, 11 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США и три орудия полевой артиллерии, в том числе американская гаубица М777. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Паламаревка, Благодатовка, Новоосиново, Староверовка, Грушевка Харьковской области и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих, бронетранспортёр «Буцефал», три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронемашина «Defender» производства Великобритании, 18 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дружковка, Веролюбовка, Краматорск, Никифоровка, Алексеево-Дружковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 140 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад горючего и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения «Азов» и четырёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Марьевка, Торское, Белицкое, Красноярское, Новопавловка, Ленина, Сергеевка, Кучеров Яр, Гришино, Доброполье Донецкой Народной Республики и Межевая Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 390 военнослужащих, бронетранспортёр, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Зеленая Диброва, Долинка, Комсомольское, Любицкое, Чаривное, Барвиновка Запорожской области, Александровка, Орестополь и Покровское Днепропетровской области. Противник потерял до 355 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Димитрово и Щербаки Запорожской области. Уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих, 15 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, а также два склада боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 115 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

