Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял свыше 455 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 11 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населённым пунктом Бачевск Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Степок, Рыжевка, Могрица, Проходы и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Казачья Лопань, Юрченково, Белый Колодезь и Водяное Харьковской области. ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Песчаный Карьер, Шийковка, Моначиновка Харьковской области, Красный Лиман, Святогорск и Щурово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Николайполье, Ижевка, Васильевская Пустошь, Николаевка, Алексеево-Дружковка, Веролюбовка и Ореховатка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 215 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 33 автомобиля и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новоалександровка, Торское, Артема, Доброполье и Рубежное Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили более 335 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населённых пунктов Сергеевка, Любицкое, Новорозовка, Новосолошино Запорожской области, Гавриловка, Ивановка и Коломийцы Днепропетровской области. Противник потерял свыше 455 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Преображенка Запорожской области и города Херсон. Уничтожено до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, 22 автомобиля и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, две крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

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Анализ результатов применения Вооружёнными Силами РФ высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима, подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, предоставленные Зеленскому западными спонсорами.

При этом речь идёт об ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования не только по объектам в якобы наиболее защищенном Киеве, куда Зеленский сейчас стянул практически все имеющиеся западные комплексы противоракетной обороны.

С высокой результативностью наносятся групповые удары высокоточным оружием и по морским портовым сооружениям Украины, а также по различным судам, доставляющим вооружение и военную технику режиму Зеленского.

Успешные удары сегодня по двум объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и морской портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, подтвердили возможности Вооружённых Сил РФ гарантированно поражать любые цели на всей территории Украины».

Фото и видео: https://vk.com/mil