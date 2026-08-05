Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили свыше 355 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 4 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В течение вечера 3 августа Вооружёнными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. В результате ударов высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами в Одесской области поражены: в порту Черноморск – Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал, где ВСУ осуществляли ремонт военной автомобильной техники, хранение боеприпасов и ГСМ; в порту Николаев – морское судно типа «сухогруз» с грузами военного назначения; в порту Южный – морское судно типа «сухогруз», осуществлявшее разгрузку военных грузов. На переходе морем южнее Одессы поражены два морских судна типа «сухогруз», доставлявшие вооружение и военное имущество в порты Украины.

Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населённым пунктом Бакшеевка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Черкасские Тишки, Сердобино, Черное, Ивановка и Устиновка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Уланово, Бунякино, Рыжевка и Писаревка Сумской области. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, пять артиллерийских орудий и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Нижняя Журавка, Подлиман Харьковской области, Святогорск, Татьяновка и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих и 21 автомобиль.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Николаевка, Никаноровка, Славянск, Краматорск, Веролюбовка, Куртовка и Николайполье Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 215 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Красноподолье, Белозерское, Грузское, Дружковка, Водянское, Новогригоровка, Анновка, Доброполье Донецкой народной республики, Райполе, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 355 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Васильковка, Великомихайловка Днепропетровской области, Трудовое, Новое Поле, Мировка, Долинка, Никольское и Широкое Запорожской области. Противник потерял более 345 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям бригады беспилотных систем и горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Антоновка Херсонской области, Юльевка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 35 военнослужащих, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной разведки.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, местам производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 16 управляемых авиационных бомб и 753 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

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