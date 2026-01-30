КАК ПРАВИЛЬНО ВЗЯТЬ ЗАЙМ: 7 ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВПочти у самой вершины Земли: дрейфующая станция СП-42 продолжает работу в Арктике
Подразделения группировки войск «Север» России установили контроль над н.п. Белая Берёза Сумской области

Подразделения группировки войск «Восток» России продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. За сутки противник потерял более 350 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 29 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населённым пунктом Белая Береза Сумской области. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Пролетарское и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Графское, Революционное и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял свыше 90 военнослужащих, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Кутьковка, Ковшаровка, Глушковка Харьковской области, Яровая, Дробышево, Ильичевка и Коровий Яр Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 190 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 17 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожено шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Алексеево-Дружковка, Миньковка, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр «Stryker» производства США, 19 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены пять складов боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Шевченко, Новогригоровка, Белозерское, Белицкое, Новоалександровка, Кутузовка, Гришино, Торское и Райское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 325 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Зарница, Барвиновка, Любицкое, Верхняя Терса, Долинка и Комсомольское Запорожской области. Противник потерял более 350 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Веселянка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, радиолокационным станциям, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 153 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 111 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
