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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.26 09:00

Подразделения группировки войск «Север» России установили контроль над н.п. Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял более 370 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 3 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населёнными пунктами Белый Колодезь и Устиновка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Анискино, Ивановка, Казачья Лопань, Липцы и Большие Проходы Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Уланово, Степовое и Кияница Сумской области. ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, три артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Подлиман Харьковской области, Святогорск, Татьяновка, Сидорово, Маяки, Райгородок и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Николаевка, Веролюбовка, Николайполье, Никаноровка, Славянск, Ясногорка и Куртовка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 175 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 20 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Золотой Колодезь, Грузское, Матяшево, Новониколаевка, Анновка, Доброполье, Белозерское и Водянское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 345 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых Пунктов Зеленое, Новое Поле, Неженка, Широкое, Тимошевка, Егоровка, Зарница и Никольское Запорожской области. Противник потерял более 370 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоандреевка, Орехов и Малокатериновка Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, 21 автомобиль, два орудия полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, местам производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 151 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 651 беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

Силами морской авиации Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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