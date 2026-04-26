«Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть»: в Лондоне представили необычный формат трапезы, которую дополняют звуки, свет и ароматы, а в Хьюстоне набирает популярность необычный десерт – мороженое с ракамиМарина Табейкина: о школе жизни в обычном образовательном учреждении
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.04.26 09:00

Подразделения группировки войск «Север» России установили контроль над н.п. Бочково в Харьковской области

Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 310 военнослужащих и две станции радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 25 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населённым пунктом Бочково Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Терновая, Избицкое и Шестеровка Харьковской области. В Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Мирополье, Комаровка и Новодмитровка Сумской области. Противник потерял более 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и полка беспилотных систем ВСУ в районах населённых пунктов Великая Шапковка, Паламаревка, Шийковка, Боровая, Новосергеевка Харьковской области, Татьяновка, Красный Лиман и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, 14 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожено четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Кривая Лука, Рай-Александровка, Малиновка, Николаевка, Ильиновка и Артема Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад, двух бригад беспилотных систем ВСУ и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Шевченко, Светлое, Новотроицкое, Рубежное, Сергеевка, Белицкое Донецкой Народной Республики, Веселое, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 310 военнослужащих и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Маломихайловка, Добропасово Днепропетровской области, Александроград Донецкой Народной Республики, Любицкое, Воздвижевка, Верхняя Терса и Мирное Запорожской области. Противник потерял до 260 военнослужащих, три автомобиля и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Запорожец и Новоандреевка Запорожской области. Уничтожены свыше 25 военнослужащих, пять автомобилей, три склада боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 256 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире11:00«Итоги». Информационная программа (12+)12:00«Хорошие новости». Информационная программа (12+)12:25«Пегас: Волшебный пони». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Суммарная задолженность по заработной плате в стране увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 47,1%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 76 копеек, доллар укрепляется на 69 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС переведён в «холодный резерв» перед планово-предупредительным ремонтом с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 и 27 апреля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять