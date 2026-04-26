Подразделения группировки войск «Север» России установили контроль над н.п. Бочково в Харьковской области

Министерство обороны Российской Федерации 25 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населённым пунктом Бочково Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Терновая, Избицкое и Шестеровка Харьковской области. В Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Мирополье, Комаровка и Новодмитровка Сумской области. Противник потерял более 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и полка беспилотных систем ВСУ в районах населённых пунктов Великая Шапковка, Паламаревка, Шийковка, Боровая, Новосергеевка Харьковской области, Татьяновка, Красный Лиман и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, 14 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожено четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Кривая Лука, Рай-Александровка, Малиновка, Николаевка, Ильиновка и Артема Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад, двух бригад беспилотных систем ВСУ и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Шевченко, Светлое, Новотроицкое, Рубежное, Сергеевка, Белицкое Донецкой Народной Республики, Веселое, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 310 военнослужащих и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Маломихайловка, Добропасово Днепропетровской области, Александроград Донецкой Народной Республики, Любицкое, Воздвижевка, Верхняя Терса и Мирное Запорожской области. Противник потерял до 260 военнослужащих, три автомобиля и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Запорожец и Новоандреевка Запорожской области. Уничтожены свыше 25 военнослужащих, пять автомобилей, три склада боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 256 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

