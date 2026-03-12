В Губернаторском лицее пройдёт День открытых дверей для будущих 5-классников, 10-классников и их родителейСеверяне могут получить грант от областного правительства на реализацию проектов современного искусства и креативных индустрий
Подразделения группировки войск «Север» России установили контроль над н.п. Червоная Заря в Сумской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили более 350 военнослужащих, два бронетранспортёра, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция.

Министерство обороны Российской Федерации 11 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населённым пунктом Червоная Заря Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Мирополье, Павловка, Храповщина, Кияница и Глухов Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трёх механизированных, мотопехотной, артиллерийской бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Верхняя Писаревка, Уды, Лебедевка, Рубежное, Малая Волчья, Ольшаны и Караичное Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 245 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция разведки воздушных целей «Пеликан» и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Петровка, Ковалевка, Грушевка, Осиново, Просянка, Александровка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 180 военнослужащих, четыре бронетранспортёра М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Богдана» и боевая машина реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства. Уничтожено пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Славянск, Рай-Александровка, Сергеевка, Куртовка, Веролюбовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 190 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и горючего, а также шесть складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения «Азов» и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новониколаевка, Доброполье, Светлое, Шевченко, Белицкое, Гришино, Золотой Колодезь, Марьевка Донецкой Народной Республики, Гавриловка, Новопавловка и Федоровское Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 350 военнослужащих, два бронетранспортёра, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Копани, Новосолошино, Широкое, Долинка Запорожской области, Покровское, Просяная, Гай и Коломийцы Днепропетровской области. Противник потерял более 315 военнослужащих, два бронетранспортёра, боевую бронированную машину, пять автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малокатериновка Запорожской области и Коблево Николаевской области. Уничтожены до 90 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, 20 автомобилей, 152-мм орудие Д-20, станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 150 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, четыре управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 350 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

