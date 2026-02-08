Подразделения группировки войск «Восток» России продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. Противник потерял за сутки до 435 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 7 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России, Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием морского и воздушного базирования большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполняющим заказы по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, а также местам их хранения и подготовки к запуску на военных аэродромах. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населённым пунктом Чугуновка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Охримовка, Котовка, Белый Колодезь и Малая Волчья Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение подразделениям механизированной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Хотень, Малая Рыбица, Мирополье и Ольшанка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Моначиновка, Ковалевка, Курочкино Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 180 военнослужащих, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Приволье, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух егерских, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Гришино, Белицкое, Новоалександровка, Кучеров Яр и Светлое Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 280 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 12 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Лесное, Самойловка, Бойково, Воздвижевка, Цветковое Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области. Противник потерял до 435 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Магдалиновка и Веселянка Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и шесть автомобилей.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 158 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 168 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

