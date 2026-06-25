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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.26 09:00

Подразделения группировки войск «Север» России установили контроль над н.п. Иволжанское в Сумской области

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанеслипоражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял до 465 военнослужащих, боевую бронированную машину, орудие полевой артиллерии и восемь автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 24 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населённым пунктом Иволжанское Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Толстодубово, Бачевск, Краснополье и Лесное Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктах Рубежное, Избицкое, Казачья Лопань, Колодезное, Водяное, Макарово, Ольховатка и Сосновый Бор Харьковской области. Противник потерял свыше 215 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс BRAWLR производства США и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населённых пунктов Смородьковка, Изюмское, Стецковка, Гусинка, Селище, Нижняя Журавка, Староверовка Харьковской области и Волчий Яр Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии наступая в западном направлении овладели пятью опорными пунктами противника и 43 зданиями. Завершено уничтожение украинских боевиков из состава 120-й бригады теробороны, блокированных в северо-западной части города. За сутки в городе уничтожено до 30 боевиков, пикап, два квадроцикла, четыре дистанционно управляемых роботизированных комплекса и девять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 210 военнослужащих, два бронеавтомобиля, 15 пикапов и артиллерийское орудие.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Алексеево-Дружковка, Николайполье, Николаевка и Краматорск Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения «Южной» группировки войск продолжили наступление в юго-западной части населённого пункта, уничтожая разрозненные группы противника и одиночных боевиков. За сутки освобождено 114 зданий.  ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, бронеавтомобиль, 13 автомобилей, два квадроцикла, три артиллерийских орудия, 21 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», 18 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, четырёх бригад нацгвардии, бригады теробороны и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Доброполье, Золотой Колодезь, Светлое, Сергеевка, Веселое, Ивановка, Нововодяное, Грузское Донецкой Народной Республики, Новотроицкое и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 310 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, четырёх десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, батальона беспилотных систем, трёх штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Александровка, Гавриловка, Подгавриловка, Диброва, Просяная, Ивановка, Малиновка, Маломихайловка и Покровское Днепропетровской области. Противник потерял до 465 военнослужащих, боевую бронированную машину, орудие полевой артиллерии и восемь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Малокатериновка Запорожской области и Новоалександровка Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, шесть автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. 

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение центру беспилотных систем сил специальных операций ВСУ, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и хранилищам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 143 районах. 

Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 584 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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