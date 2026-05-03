В Праздник весны и труда мурманчане делом доказали любовь к родному городуМурманская область готовится отметить 81-ю годовщину Победы
Подразделения группировки войск «Север» России установили контроль над н.п. Мирополье в Сумской области

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял свыше 310 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 2 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населённым пунктом Мирополье Сумской области. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дружба, Великая Березка и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Колодезное и Лютовка Харьковской области. Противник потерял до 250 военнослужащих, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Гороховатка, Дружелюбовка, Новосергеевка Харьковской области, Маяки и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Константиновка, Роскошное, Николаевка, Артема, Кривая Лука и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 120 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Каменка, Новогригоровка, Новониколаевка, Марьевка, Доброполье, Матяшево, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики, Веселое и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и четырёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Просяная, Добропасово, Покровское Днепропетровской области, Василовка, Барвиновка, Любицкое, Лесное, Омельник и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял свыше 310 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Счастливое, Юрковка и Запорожец Запорожской области. Уничтожены свыше 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, военным аэродромам, объектам портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 505 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Последние комментарии

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
