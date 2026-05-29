В Североморске начали ремонт основания бюста Саши Ковалева
Подразделения группировки войск «Север» России установили контроль над н.п. Нововасилевка в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери противника составили свыше 370 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 28 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населённым пунктом Нововасилевка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Рубежное, Казачья Лопань и Белый Колодезь Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Храповщина, Лужки, Писаревка, Пустогород и Вольная Слобода Сумской области. Противник потерял до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Нечволодовка, Моначиновка Харьковской области, Красный Лиман, Яцковка и Рубцы Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и 20 автомобилей.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Пискуновка, Новоселовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 90 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Кучеров Яр, Райское и Водянское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 370 военнослужащих, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и четырёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Омельник, Чаривное Запорожской области, Покровское и Подгавриловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 370 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Преображенка, Орехов и Кирово Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. 

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 184 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
