Подразделения группировки войск «Север» России установили контроль над н.п. Песчаное в Харьковской области

В Мурманской области стартует ежегодный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельностиВ регионе стартует подготовка к общегородским субботникам
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.03.26 09:00

Министерство обороны Российской Федерации 24 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 24 марта в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство различных типов ракет и комплектующих к ним, а также военным аэродромам. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населённым пунктом Песчаное Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Волоховское, Избицкое, Колодезное и Шевяковка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Кондратовка, Малая Корчаковка и Мирополье Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 235 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы. Уничтожено пять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Боровая, Новоосиново, Шийковка Харьковской области, Красный Лиман и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 22 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Артема, Ильиновка, Константиновка, Кривая Лука, Никифоровка, Новоселовка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, и две станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства. Уничтожены три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Белицкое, Гришино, Доброполье, Ивановка, Новоалександровка, Светлое и Торское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 330 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, девять автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы AN/TPQ-48 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и трёх штурмовых полков в районах населённых пунктов Александровка, Добропасово Днепропетровской области, Бойково, Воздвижевка, Горькое, Комсомольское и Копани Запорожской области. Противник потерял более 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Запорожец, Камышеваха, Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены свыше 50 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб и 259 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Трюкач». Художественный сериал, 3 серия (16+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»