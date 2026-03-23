Подразделения группировки войск «Север» России установили контроль над н.п. Потаповка Сумской области

Индия знакомится с мурманской литературой: писатель Илья Виноградов представил Россию на книжных встречах в Дели и Агре
Министерство обороны Российской Федерации 22 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В результате решительных действий подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населённым пунктом Потаповка Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районах населённых пунктов Великая Чернетчина, Искрисковщина и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Верхняя Писаревка, Веселое, Избицкое, Приколотное и Шевченково Харьковской области. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены склад боеприпасов, склад горючего и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новоосиново, Староверовка, Тамаргановка Харьковской области, Коровий Яр, Красный Лиман, Святогорск и Сосновое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих, боевая машина пехоты, три бронеавтомобиля, 21 автомобиль и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Дружковка, Константиновка, Краматорск, Николаевка, Пискуновка и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 120 военнослужащих, бронетранспортёр М113 и бронеавтомобиль «Stryker» производства США, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и шести бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Василевка, Водянское, Доброполье, Ленина, Приют, Торецкое, Торское Донецкой Народной Республики, Ивановка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 360 военнослужащих, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана».

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Герасимовка Днепропетровской области, Комсомольское, Копани, Лесное, Мирное, Новоселовка, Ровное и Терсянка Запорожской области. Противник потерял более 300 военнослужащих, три бронетранспортёра, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Григоровка, Орехов, Преображенка Запорожской области и Казацкое Херсонской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, три пикапа, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 144 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, когда выгодно или невыгодно брать отпуск в 2026 году
-PRO Деньги (16+)Юрист «SuperJob» рассказал, когда выгодно или невыгодно брать отпуск в 2026 году-PRO Валюту (16+)Доллар укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)«Росэнергоатом» и «ТИТАН-2» заключили договор о сооружении инновационных блоков Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане подняли вопрос о ремонте межпанельных швов и кровли МКД-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
