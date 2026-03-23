Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 360 военнослужащих, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана».

Министерство обороны Российской Федерации 22 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В результате решительных действий подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населённым пунктом Потаповка Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районах населённых пунктов Великая Чернетчина, Искрисковщина и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Верхняя Писаревка, Веселое, Избицкое, Приколотное и Шевченково Харьковской области. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены склад боеприпасов, склад горючего и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новоосиново, Староверовка, Тамаргановка Харьковской области, Коровий Яр, Красный Лиман, Святогорск и Сосновое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих, боевая машина пехоты, три бронеавтомобиля, 21 автомобиль и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Дружковка, Константиновка, Краматорск, Николаевка, Пискуновка и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 120 военнослужащих, бронетранспортёр М113 и бронеавтомобиль «Stryker» производства США, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и шести бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Василевка, Водянское, Доброполье, Ленина, Приют, Торецкое, Торское Донецкой Народной Республики, Ивановка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 360 военнослужащих, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана».

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Герасимовка Днепропетровской области, Комсомольское, Копани, Лесное, Мирное, Новоселовка, Ровное и Терсянка Запорожской области. Противник потерял более 300 военнослужащих, три бронетранспортёра, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Григоровка, Орехов, Преображенка Запорожской области и Казацкое Херсонской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, три пикапа, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, местам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 144 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

