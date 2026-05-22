Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял более 340 военнослужащих, шесть боевых машин пехоты и шесть автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 21 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населённым пунктом Шестеровка Харьковской области. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Великая Бабка, Гранов, Рясное, Старица и Избицкое Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Могрица, Иволжанское, Запселье и Дегтярное Сумской области. Противник потерял до 195 военнослужащих, 14 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Лесная Стенка, Дружелюбовка, Чернещина Харьковской области, Яцковка, Красный Лиман, Татьяновка и Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, две бронированные машины, 24 автомобиля и орудие полевой артиллерии.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Стенки, Никоноровка, Рай-Александровка, Николаевка, Артема, Подольское, Алексеево-Дружковка, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины HMMWV производства США, 19 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белозерское, Райское, Доброполье, Белицкое, Шевченко, Василевка, Новоалександровка, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 300 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Гавриловка, Катериновка, Мечетное, Заречное, Добропасово, Великомихайловка, Покровское Днепропетровской области, Комсомольское, Барвиновка и Воздвижевка Запорожской области.

ВСУ потеряли более 340 военнослужащих, шесть боевых машин пехоты и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Григоровка и Марьевка Запорожской области. Уничтожено свыше 40 военнослужащих ВСУ, 18 автомобилей, две станции радиоэлектронной и две станции контрбатарейной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение центру подготовки специалистов беспилотных систем, объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 516 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

