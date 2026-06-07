Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял до 385 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 6 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Колодезное, Терновая, Грачевка и Избицкое Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Лесное, Пустогород, Хотень и Вольная Слобода Сумской области. Противник потерял до 210 военнослужащих, танк и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Червоный Оскол, Березовка Харьковской области, Щурово и Лозовое Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Дружковка, Николайполье и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 175 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, 17 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трёх бригад морской пехоты и пяти бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Райское, Белозерское, Сергеевка, Доброполье, Матяшево Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 280 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, четырёх десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гавриловка, Покровское Днепропетровской области, Самойловка, Зеленое, Неженка, Червоный Яр и Омельник Запорожской области. Противник потерял до 385 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Юрковка, Преображенка Запорожской области, Новорайск и Суханово Херсонской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 153 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 911 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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