Подразделения группировки войск «Север» России установили контроль над н.п. Шевяковка в Харьковской области

Министерство обороны Российской Федерации 26 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий установили контроль над населённым пунктом Шевяковка Харьковской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Веселое, Рубежное, Верхняя Писаревка и Великий Бурлук Харьковской области.

В Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Думовка, Храповщина, Мирополье, Иволжанское и Новодмитровка Сумской области. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, восемь складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Паламаревка, Моначиновка, Благодатовка Харьковской области, Красный Лиман и Ильичовка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, из них четыре западного производства, 23 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Рай-Александровка, Артема, Липовка, Николаевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 100 военнослужащих, 14 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Гришино, Белицкое, Доброполье, Новопавловка, Красноярское Донецкой Народной Республики и Подгавриловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 315 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожено четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Лесное, Воздвижевка, Копани, Чаривное, Комсомольское, Барвиновка Запорожской области и Просяная Днепропетровской области. Противник потерял свыше 300 военнослужащих, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Любимовка и Запорожец Запорожской области. Уничтожены до 45 военнослужащих, 14 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад горючего и четыре склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цеху производства дистанционно управляемых катеров, пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 153 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 439 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

