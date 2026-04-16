Подразделения группировки войск «Север» России установили контроль над н.п. Волчанские Хутора в Харьковской области

Министерство обороны Российской Федерации 15 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населённым пунктом Волчанские Хутора Харьковской области. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Избицкое, Пятихатки и Сосновый Бор Харьковской области. В Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Бачевск, Запселье, Малая Слободка и Покровка Сумской области. Противник потерял до 175 военнослужащих, бронетранспортёр, 17 автомобилей и семь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Березовка, Моначиновка, Паламаревка, Пристен, Староверовка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад и бригады охраны генерального штаба ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Рай-Александровка, Новоселовка, Стенки, Тихоновка и Николаевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 210 военнослужащих, четыре бронетранспортёра, боевую бронированную машину «Senator» канадского производства, 18 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и четырёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Гришино, Доброполье, Золотой Колодезь, Кучеров Яр, Сергеевка, Торское Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 300 военнослужащих, два бронетранспортёра, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе две 155-мм гаубицы М777 производства США и 155-мм буксируемая артиллерийская установка «Богдана-Б». Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Добропасово, Покровское Днепропетровской области, Барвиновка, Воздвижевка, Долинка и Чаривное Запорожской области. Противник потерял свыше 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Преображенка Запорожской области и города Херсон. Уничтожены до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 18 автомобилей, радиолокационная станция RADA израильского производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств. 

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, месту запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 143 районах. 

Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 225 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. 

Силами Черноморского флота уничтожены три украинских безэкипажных катера».

 

 

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
