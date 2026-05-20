Подразделения группировки войск «Север» России установили контроль над н.п. Волоховка в Харьковской области

Министерство обороны Российской Федерации 19 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населённым пунктом Волоховка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Рубежное, Рясное и Бударки Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Бачевск, Вольная Слобода и Запселье Сумской области. Противник потерял свыше 190 военнослужащих, 22 автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Сидорово, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Шийковка, Гороховатка, Великая Шапковка и Нечволодовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 21 автомобиль и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовка, Малиновка, Тихоновка, Рай-Александровка, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 25 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Райполе, Подгавриловка, Новоподгородное Днепропетровской области, Матяшево, Доброполье, Сергеевка, Артема и Кучеров Яр Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Мечетное, Маяк, Волчанское Днепропетровской области, Лесное, Васиновка, Ровное, Червоный Яр, Воздвижевка и Комсомольское Запорожской области. ВСУ потеряли более 315 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Новорайск, Томарино Херсонской области, Григоровка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены свыше 40 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 651 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

