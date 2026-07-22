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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.26 09:00

Подразделения группировки войск «Север» России установили контроль над н.п. Волоховское в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял до 360 военнослужащих, бронетранспортёр, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 21 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 21 июля было продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ. В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту «Одесса» поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населённым пунктом Волоховское Харьковской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Черноглазовка, Новоалександровка, Рубежное и Черное Харьковской области. В Сумской области нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Краснополье, Храповщина, Новая Сечь, Рыжевка и Могрица Сумской области. ВСУ потеряли свыше 295 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, зенитный ракетный комплекс, два артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Щурово Донецкой Народной Республики, Комаровка, Благодатовка, Ольговка и Изюм Харьковской области. Потери противника составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Славянск, Николайполье, Беленькое, Стародубовка, Краматорск, Николаевка и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 30 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Ивановка, Димитровка Днепропетровской области, Сергеевка, Анновка, Светлое, Белицкое и Доброполье Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 355 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Васильковка, Отришки, Коломийцы, Великомихайловка Днепропетровской области, Любицкое, Червоный Яр, Барвиновка, Благодатное и Зарница Запорожской области. Противник потерял до 360 военнослужащих, бронетранспортёр, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Веселянка и Орехов Запорожской области. Уничтожены более 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. 

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 144 районах. 

Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, семь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 655 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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