Подразделения группировки войск «Север» России установили контроль над н.п. Запселье и Рясное в Сумской области

Министерство обороны Российской Федерации 26 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населёнными пунктами Запселье и Рясное Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Писаревка, Иволжанское и Ободы Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Бугаевка, Терновая, Белый Колодезь, Граново и Избицкое Харьковской области. Противник потерял до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Егоровка, Новониколаевка, Дружелюбовка, Великая Шапковка, Подлиман Харьковской области, Красный Лиман, Святогорск и Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, бронетранспортёр М113 и две боевые бронированные машины HMMWV производства США. Уничтожены 18 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Куртовка, Рай-Александровка, Дружковка, Тихоновка, Артема, Николаевка, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 85 военнослужащих, два бронетранспортёра «Stryker» производства США, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Кутузовка, Доброполье, Новониколаевка, Золотой Колодезь, Кучеров Яр, Белицкое, Василевка Донецкой Народной Республики, Ивановка, Водолажское и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 310 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Тимошевка, Лесное, Неженка Запорожской области, Чаплино, Мечетное, Гавриловка, Подгавриловка, Васильковка и Широкое Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Балабино, Малокатериновка и Марьевка Запорожской области. Уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения, запуска и управления беспилотными летательными аппаратами самолётного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 150 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три авиационные управляемые ракеты большой дальности «SCALP» производства Франции, десять управляемых авиационных бомб и 255 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера ВСУ».

