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Мурманская область. Арктика (16+)28.01.25 09:30

Подразделения группировки войск «Север» России в ходе наступательных действий освободили н.п. Николаево-Дарьино

За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортёр, 10 боевых бронированных машин, пять автомобилей, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 27 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населённый пункт Николаево-Дарьино, а также нанесли поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное. Отражено две контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гуево, Казачья Локня, Кругленькое, Мартыновка, Меловой, Мирный, Николаевка, Суджа, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Рыжевка и Стукаловка в Сумской области.

Военнослужащие группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области продолжают наносить удары по огневым позициям, военным объектам и технике ВСУ с использованием информации, полученной от разведывательных подразделений. Расчёты 120-мм миномётов ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению противника. Военнослужащие создали сеть укрытых огневых точек для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения. Разведка постоянно передаёт новые цели, а миномётчики, в свою очередь, в кратчайшее время приступают к нанесению огневых ударов по противнику.

Исходя из поставленной задачи, миномётный расчёт может вести как беспокоящий огонь и держать противника в напряжении, так и вести прицельный огонь на подавление. Несмотря на то, что до позиций ВСУ в лучшем случае несколько километров, миномётный расчёт работает чётко и профессионально. После выполнения боевой задачи расчёты миномётов в кратчайшие сроки провели маскировку орудия и оперативно убыли в укрытие.

Подобная боевая работа ведётся непрерывно. Мелкие цели выявляют постоянно: в основном, бронированные пикапы, автомобили, расчёты БПЛА. Задача – держать противника в постоянном напряжении. Также артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая миномётные и орудийные расчёты противника.

Боевая работа расчётов орудий очень активная. Но никаких проблем со снарядами в подразделениях нет. Своевременную доставку боеприпасов в достаточных объёмах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.

За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортёр, 10 боевых бронированных машин, пять автомобилей, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

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