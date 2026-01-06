Будем здоровы: в Мурманской области зарегистрировано 3327 случаев заболеваний ОРВИЖителей и гостей Мурманской области приглашают на рождественские праздничные мероприятия
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.01.26 09:00

Подразделения группировки войск «Север» России взяли под контроль населённый пункт Грабовское в Сумской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника за сутки составили свыше 350 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин и шесть пикапов.

Министерство обороны Российской Федерации 5 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий взяли под контроль населённый пункт Грабовское Сумской области. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Мирополье и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанские Хутора и Графское Харьковской области. ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Красный Лиман, Ильичевка, Александровка, Дробышево Донецкой Народной Республики, Купянск-Узловой, Благодатовка и Староверовка Харьковской области. Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Кривая Лука, Малиновка, Васютинское, Степановка, Миньковка, Закотное и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 180 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия и 21 автомобиль.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Гришино, Торское, Новоалександровка, Доброполье, Белицкое, Торецкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери противника составили свыше 350 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин и шесть пикапов.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Цветковое, Зализничное, Воздвижевка Запорожской области и Братское Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Белогорье, Новояковлевка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 45 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два орудия полевой артиллерии, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, центру подготовки операторов дронов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 356 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Прогноз на 2026 год: от кадрового голода — к борьбе за лучших
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире19:00«Лебединое озеро». Художественный фильм (16+)20:30«На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди». Художественный фильм (16+)22:05«Рождество в замке». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Планы-2026: значительно увеличить собираемость налогов за счёт «обеления» экономики страны-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 78 копеек, евро укрепилось почти на 62 копейки-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»