Подразделения группировки войск «Север» России взяли под контроль населённый пункт Грабовское в Сумской области

Министерство обороны Российской Федерации 5 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий взяли под контроль населённый пункт Грабовское Сумской области. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Мирополье и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанские Хутора и Графское Харьковской области. ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Красный Лиман, Ильичевка, Александровка, Дробышево Донецкой Народной Республики, Купянск-Узловой, Благодатовка и Староверовка Харьковской области. Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 15 автомобилей и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Кривая Лука, Малиновка, Васютинское, Степановка, Миньковка, Закотное и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 180 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия и 21 автомобиль.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Гришино, Торское, Новоалександровка, Доброполье, Белицкое, Торецкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери противника составили свыше 350 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин и шесть пикапов.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Цветковое, Зализничное, Воздвижевка Запорожской области и Братское Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Белогорье, Новояковлевка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 45 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два орудия полевой артиллерии, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, центру подготовки операторов дронов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 356 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

