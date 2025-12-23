Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери противника составили более 450 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и два орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 22 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» активными действиями взяли под контроль населённый пункт Вильча Харьковской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Грабовское, Писаревка, Бояро-Лежачи, Рыжевка и Алексеевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Терновая, Избицкое и Рубежное Харьковской области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Подолы, Березовка, Купянск-Узловой Харьковской области, Диброва, Дробышево, Ильичовка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 215 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, боевая бронированная машина «Iveco» итальянского производства, 16 автомобилей и самоходная артиллерийская установка. Уничтожены шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Краматорск, Николаевка, Кирово, Закотное, Константиновка и Миньковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 235 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр «Senator» канадского производства, бронеавтомобиль HMMWV и боевую бронированную машину «MaxxPro» производства США, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в городе Димитров Донецкой Народной Республики и зачистку от разрозненных формирований ВСУ населённых пунктов Гришино и Родинское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, пехотной, егерской, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Удачное, Вольное, Новый Донбасс, Артемовка, Торецкое, Кучеров Яр, Новоалександровка, Белицкое Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили более 450 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой бригады, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Косовцево, Дорожнянка, Гуляй-поле Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Орехов и Приморское Запорожской области. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих, танк, пять автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада материальных средств и горючего.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, портовой и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также штабам и пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 76 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

***

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 69-й гвардейской мотострелковой Красносельской ордена Ленина, Краснознаменной дивизии с освобождением населённого пункта Вильча Харьковской области.

«Военнослужащие соединения продолжают славные традиции предков-победителей, достигая высоких результатов при выполнении задач специальной военной операции», – сказано в телеграмме министра обороны РФ.

Глава военного ведомства отметил, что, прорывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, воины-гвардейцы уверенно продвигаются вперед, обеспечивая успешное наступление группировки войск.

«Подвиги мотострелков прославленного соединения навсегда вписаны в героическую летопись русского воинства», – подчеркнул министр обороны РФ.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих дивизии за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России и надежно обеспечивать её безопасность».

Фото и видео: https://vk.com/mil