«Курс на Север»: жители региона смогут получить 51 тысячу рублей за рекомендацию переехать в регионЛучшие работодатели России для молодёжи 2025 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)23.12.25 09:00

Подразделения группировки войск «Север» России взяли под контроль населённый пункт Вильча Харьковской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери противника составили более 450 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и два орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 22 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» активными действиями взяли под контроль населённый пункт Вильча Харьковской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Грабовское, Писаревка, Бояро-Лежачи, Рыжевка и Алексеевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Терновая, Избицкое и Рубежное Харьковской области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Подолы, Березовка, Купянск-Узловой Харьковской области, Диброва, Дробышево, Ильичовка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 215 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, боевая бронированная машина «Iveco» итальянского производства, 16 автомобилей и самоходная артиллерийская установка. Уничтожены шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Краматорск, Николаевка, Кирово, Закотное, Константиновка и Миньковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 235 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр «Senator» канадского производства, бронеавтомобиль HMMWV и боевую бронированную машину «MaxxPro» производства США, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в городе Димитров Донецкой Народной Республики и зачистку от разрозненных формирований ВСУ населённых пунктов Гришино и Родинское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, пехотной, егерской, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Удачное, Вольное, Новый Донбасс, Артемовка, Торецкое, Кучеров Яр, Новоалександровка, Белицкое Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили более 450 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой бригады, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Косовцево, Дорожнянка, Гуляй-поле Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Орехов и Приморское Запорожской области. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих, танк, пять автомобилей, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада материальных средств и горючего.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, портовой и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также штабам и пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 76 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

***

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 69-й гвардейской мотострелковой Красносельской ордена Ленина, Краснознаменной дивизии с освобождением населённого пункта Вильча Харьковской области.

«Военнослужащие соединения продолжают славные традиции предков-победителей, достигая высоких результатов при выполнении задач специальной военной операции», – сказано в телеграмме министра обороны РФ.

Глава военного ведомства отметил, что, прорывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, воины-гвардейцы уверенно продвигаются вперед, обеспечивая успешное наступление группировки войск.

«Подвиги мотострелков прославленного соединения навсегда вписаны в героическую летопись русского воинства», – подчеркнул министр обороны РФ.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих дивизии за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России и надежно обеспечивать её безопасность».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российская Арктика: эпоха обсуждений завершена. Начинается эпоха прорыва
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире10:25«Осколки-2». Художественный сериал, 14 серия (16+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)На премии по итогам года чаще рассчитывают те, кто зарабатывает больше-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,65 рубля, доллар потерял почти 1,41 рубля-PRO Энергетику (18+)День энергетика в Мурманской области: рекордный спрос на специалистов с цифровыми навыками и рост зарплатных предложений на 27%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»