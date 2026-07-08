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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.26 09:00

Подразделения группировки войск «Север» России взяли под контроль н.п. Петро-Ивановка в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял более 475 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и девять автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 7 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В результате решительных действий взят под контроль населённый пункт Петро-Ивановка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Великие Проходы, Избицкое и Захаровка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Вольная Слобода, Хотень и Мирлоги Сумской области. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак» и восемь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Щурово, Рубцы Донецкой Народной Республики, Ольговка и Подлиман Харьковской области. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Алексеево-Дружковка, Николаевка, Першомарьевка и Ореховатка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял свыше 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Доброполье, Новофедоровка, Анновка, Светлое и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 360 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Ивановка, Маломихайловка, Гавриловка, Великомихайловка Днепропетровской области и Даниловка Запорожской области. Противник потерял более 475 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и девять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Музыковка, Зеленовка Херсонской области и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры, энергетики, логистическим центрам, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 144 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, 27 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 797 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Силами Черноморского флота уничтожено шесть безэкипажных катеров противника».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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