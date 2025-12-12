Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник за сутки потерял свыше 415 военнослужащих, бронетранспортёр «Viking» шведского производства, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Министерство обороны Российской Федерации 11 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» активными действиями завершили освобождение населённого пункта Лиман Харьковской области. Нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка, Андреевка, Новая Сечь и Кучеровка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжёлой механизированной, егерской, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Прилипка, Старица, Вильча и Волчанские Хутора Харьковской области. Потери противника составили до 145 военнослужащих, автомобиль, радиолокационная станция RADA израильского производства и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжали уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск-Узловой, Богуславка, Новоплатоновка, Куриловка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, четыре бронеавтомобиля HMMWV производства США и бронетранспортёр «Senator» канадского производства, 11 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Краматорск, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 120 военнослужащих, два бронетранспортёра, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три склада боеприпасов, материальных средств и горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный населённого пункта Димитров, а также зачистку населённых пунктов Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Торецкое, Родинское, Красноярское, Светлое, Шевченко, Белицкое, Торское Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Противник потерял свыше 415 военнослужащих, бронетранспортёр «Viking» шведского производства, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Терноватое, Косовцево, Варваровка, Гуляйполе Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Никольское и Понятовка Херсонской области. Уничтожены более 50 военнослужащих, бронетранспортёр, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая две 155 мм гаубицы М777 производства США, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и топливного комплекса, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты десять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 396 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Силами Черноморского флота в центральной части Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 153 танкового полка с освобождением населённого пункта Куриловка Харьковской области.

«В грозные годы Великой Отечественной войны военнослужащие полка проявили беспримерное мужество, несгибаемую стойкость и упорство в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками», – сказано в поздравительной телеграмме Министра обороны РФ.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что сегодня военнослужащие полка успешно решают задачи специальной военной операции на Богуславском направлении, отражают атаки противника, взламывают его неприступную оборону, чем обеспечивают успешное продвижение всей группировки войск.

«Мы всегда будем помнить подвиги воинов, проливших кровь за нашу Родину», – подчеркнул министр обороны РФ.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять воинский долг, приближая нашу Победу».

