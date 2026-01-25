Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 445 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр «Stryker» и бронеавтомобиль HMMWV производства США, 14 автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 24 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 24 января в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по заводу, производящему беспилотные летательные аппараты дальнего действия, а также объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» завершено освобождение населённого пункта Старица Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанские Хутора и Охримовка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Кислая Дубина, Иволжанское, Садки и Хотень Сумской области. Противник потерял до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Василевка, Березовка, Нечволодовка, Ковалевка, Кутьковка Харьковской области, Яровая, Красный Лиман, Александровка и Ильичевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Липовка, Никифоровка, Каленики, Славянск, Краматорск, Миньковка, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух аэромобильных, пехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Веселое, Родинское, Гришино, Светлое, Торецкое, Артемовка, Белицкое Донецкой Народной Республики, Федоровское, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 445 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр «Stryker» и бронеавтомобиль HMMWV производства США, 14 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых бригад, двух бригад беспилотных систем и четырёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Новоскелеватое, Вольное Днепропетровской области, Воздвижевка, Терноватое, Петровка, Новое Поле, Староукраинка и Риздвянка Запорожской области. Противник потерял до 355 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Новояковлевка и Веселянка Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 157 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

