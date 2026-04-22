Министерство обороны Российской Федерации 21 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населённым пунктом Ветеринарное Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Землянки, Терновая и Избицкое Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новая Сечь, Павловка, Хотень, Храповщина, Кондратовка и Мирополье Сумской области. Противник потерял более 190 военнослужащих, бронетранспортёр, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и 14 складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Кутьковка, Великая Шапковка, Боровая, Шийковка, Новосергеевка Харьковской области, Красный Лиман и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Алексеево-Дружковка, Рай-Александровка, Кривая Лука, Николаевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённый пункт Гришино Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новопавловка, Веселое Днепропетровской области, Калинино, Кучеров Яр, Белицкое, Красноярское, Доброполье и Торское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 340 военнослужащих, боевая бронированная машина, пикап и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Добропасово Днепропетровской области, Александроград Донецкой Народной Республики, Верхняя Терса и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял до 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Преображенка и Орехов Запорожской области. Уничтожены более 55 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 434 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

